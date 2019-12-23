İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Play-Of yolunda Beymelek engelini tek golle geçti

Antalya 1’nci Amatör Kümede mücadele veren Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Kulübü futbol takımı kendi sahasında konuk ettiği Beymelek Sporu 1-0 yenerek Play-Off yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Antalya 1'nci Amatör Kümede mücadele veren Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Kulübü futbol takımı kendi sahasında konuk ettiği Beymelek Sporu 1-0 yenerek Play-Off yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.


Geçtiğimiz yıl neredeyse tamamı ilçenin gençlerinden kurulan ve 2'nci Amatör kümede namağlup şampiyon olarak 1'nci Amatör kümeye yükselen Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Kulübü Futbol takımı, kendi saha ve seyircisi önünde Beymelek Sporu ağırladı. Ligde ilk 3 takımın Play-off'lara kalarak Süper Amatör lige yükselme maçlarını oynayacağı 1'nci Amatör kümede Play-off'a kalma mücadelesi veren Siyah-Beyazlı takım zorlu rakibini 85'nci dakikada Mustafa Severler'in attığı golle 1-0 kazanarak 3 puanı alarak 27 puana yükseldi.


Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Başkan Yardımcıları Bülent Yörük, Fatih Çelik, Kulüp Başkanı Cihan Sidel ve çok sayıda taraftarla birlikte tribünlerde yerini alarak takımı destekledi. 90 dakika boyunca etkili futbol oynayan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Kulübü futbol takımında kaleci Koray 80'nci dakikada penaltı kurtararak kalesinde adeta devleşti. Bu sırada yedek kulübesinden karara itiraz eden yedek kaleci Murat Akpınar kırmızı kart gördü. Baskılı futbolunu sürdüren siyah beyazlı takım 85'nci dakikada aradığı golü Mustafa Severler ile bularak maçı kazanmayı bildi.


Siyah-Beyaz'lı oyuncular galibiyet sevincini tribünleri dolduran taraftarlarla paylaştı. Oyuncuları ve teknik ekibi kutlamak için soyunma odasına giden Başkan Genç, güzel oyun ve galibiyet nedeniyle Kulüp Başkanı Cihan Sidel, Teknik Direktör Durmuş Küçüktom ve futbolcuları tek tek kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.