Kırkgöz Döşemealtı yeni sezon hazırlıklarına başladı

Geçtiğimiz yıl ligi ikinci bitiren ve yükselme maçlarında BAL ligine yükselmeyi kıl payı kaçıran kırmızı-siyah-beyazlı ekip mevcut kadrosuna yaptığı 9 yeni transferle sezona iddialı hazırlanıyor. Çalışmalarını Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk tesislerinde sürdüren Döşemealtı takımında teknik kadronun başına Durmuş Tezcan Küçüktom ve Uğur Yasan getirildi. Takımda Muzaffer Kalkan antrenör, Serkan Sönmez'de Kaleci antrenörü olarak yerini aldı.

Geçtiğimiz sezon son haftaya kadar Şampiyonluk kovalayan ancak ligi ikinci bitirip yükselme maçları oynayan Kıırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A takımı yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı. Aynı zamanda Kulüp Başkanı da olan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, lige verilen arada Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan Şehit Er Tevfik Cebeci Stadyumunun bakıma alınması talimatını verdi. Stadyumun altyapı, çim yüzey çalışmaları ile yine yeni antrenman sahası inşaatı sürerken futbol takımı antrenmanlarını Antalyaspor tesislerinde yapmaya başladı.

Mutlak Şampiyonluk parolasıyla sezona hazırlanan Döşemealtı Belediyesi takımı takımın başına getirdiği Durmuş Tezcan Küçüktom ve Uğur Yasan'ın hazırladığı rapor doğrultusunda kadrosuna yeni isimleri dahil etti. Kırmızı-siyah-beyazlı takım Konya Ereğli Spor'dan Mert Ercan, Kemer Spor'dan Engin Mustafa Ulutaş ve Fatih Nizam, Demre Belediye Spor'dan Buğra Dinler, Alanya Payallar Spor'dan Emre Karasoy ve Kadircan Aslan, Kaş Kınık Spor'dan Furkan Tecimer ve Ömer Yasin Özkan ile Muratpaşa Belediye Spor'dan Şahin Benk takımla birlikte antrenmanlara katılmaya başladı.

Geçtiğimiz sezonun kadrosunu da koruyan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımı'nda Ömer Susuz, Hasan Alankuş, Mahmut Mert Kalkan, Nihat Can Coşkuner, Cihan Kara, İzzet Can Daban, Mert Dereli, Berkay Nizam, Aytekin Yavuzay, Ahmet Baydar Dokcan, Ferhat Kulak, Okan Candan, Merdan Ayvacı, Hüseyin İlkan Uyar bu sezon Şampiyonluk için takımda ter dökecek.

Yeni transferlerle çok güçlü bir ekip olduklarını belirten teknik patron Durmuş Tezcan Küçüktom, “Kulüp Başkanımız Turgay Genç, Yöneticilerimiz, teknik heyetimiz ve futbolcularımız sezon öncesi kenetlenmiş durumda. Geçtiğimiz sezon kıl payı kaçırılan şampiyonluk bizleri adeta ateşledi. BAL ligine yükselmek için tüm planlarımız hazır. Yeni transferlerle oyun kurma, gol bölgeleri ve defansta çok güçlü bir takım haline geldik. Tek hedefimiz kazanmak ve Şampiyon olarak Döşemealtı'na büyük coşku yaşatmak” dedi.

Başkan Turgay Genç, “Gençlerimizi spor yapan bireyler olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl A takımımızın yanı sıra yine U17 ve U18 takımlarımız da Eylül ayı sonlarına doğru başlayacak olan ligde mücadele verecek. Yöneticilerim ve teknik heyetimle çok uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Sahamızın bakımı ve büyütülmesi çalışmaları kısa sürede tamamlanacak. Sezona yetişmesini planlıyoruz. Bu sırada şehrimizin takımı Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyoruz. Tüm Döşemealtılı hemşerilerimi takımımıza destek vermeye davet ediyorum” diye konuştu.