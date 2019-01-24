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Kırkgöz Gölü'nde yağış bereketi

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde yazın kuruma tehlikesi geçiren Kırkgöz Gölü’nün, su seviyesi yağışlarla birlikte yeniden yükseldi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yazın kuruma tehlikesi geçiren Kırkgöz Gölü'nün, su seviyesi yağışlarla birlikte yeniden yükseldi.


Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Antalya'nın en büyük doğal gölü Kırkgöz, yaz mevsiminde aşırı kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü. Kaynak suyu ve çevresindeki mesire alanlarıyla yaz mevsiminde piknikçilerin uğrak yeri olan gölün su seviyesi, bir aydır devam eden yağışlarla birlikte yükseldi. Döşemealtı Belediyesi tarafından göl kenarına kurulan piknik masalarının yolu ve kaldırım taşları da su altında kaldı. Çok sayıda göçmen kuş ve yaban ördeğinin, sazlık alanların bulunduğu göle yeniden geldiği görüldü.

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