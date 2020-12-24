Kırkgöz Gölü'ne yapılacak barajlama ile suy kaybı önlenecek

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 32 mahalle muhtarıyla birlikte Antalya Su ve Atıksu idaresi (ASAT) Genel Müdürü İbrahim Kurt'u ziyaret etti. CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Reşit Doğan ve İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Özbey'in de eşlik ettiği ziyarette Kırkgöz Gölü masaya yatırıldı. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt , Kırkgöz Gölüne yapılacak barajlama ile suyun kaybı önleneceğini söyledi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, kentin en önemli su kaynaklarından olan Kırkgöz Gölü'nün koruma altına alınması ve setlerin yükseltilmesiyle ilgili olarak DSİ Bölge Müdürlüğü ve ASAT Genel Müdürlüğü ile görüştüğünü söyledi. Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de çeşitli coğrafi bölgelerde göllerde suların azalması, hatta kurumasını endişeyle izlediklerini belirterek, “Kırkgöz Gölü bizim hayat damarımız. Ekolojik dengenin bozulmaması gölün korunmasına bağlıdır” dedi.

Gölde su kaybı önlenecek

Kırkgöz Gölü'nün su seviyesinin azalmasını önlemek için tüm imkanlarıyla çalıştıklarını söyleyen ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ise, “Kırkgöz Gölüne yapılacak barajlama ile suyun kaybı önlenecek. En verimli ve temiz su zaten tarımsal alanda kullanılacak. Bizim amacımız Kırkgöz Gölü'nün yüzyıllar boyu kente hizmet etmesini sağlamak” diye konuştu. Muhtarların sorularını da yanıtlayan Kurt ilçeye yapılacak yatırımlar ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.