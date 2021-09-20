Kırkgöz yolu sıcak asfaltla kaplanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı'nın birçok köyle bağlantısını sağlayan Atatürk Caddesi Kırkgöz yolunu sıcak asfaltla kaplıyor. 5 milyon lira yatırım yapılan yolun son aşaması olan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Vatandaşlarımıza yeni yolları hayırlı olsun” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı Atatürk Caddesi üzerinde yer alan Kırkgöz yolunda sıcak asfalt çalışması yapıyor. Toplamda 6 kilometrelik yolun 2020 yılında 3 kilometresi tamamlanmıştı. Şu anda Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri 3 kilometrelik son aşamanın alt yapısını tamamlayarak sıcak asfalt dökümüne başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç Kırkgöz mevkiinde çalışmaları inceledi. Başkan Böcek, sıcak asfalt çalışmalarını sürdüren personellere kolaylıklar dileyerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile birlikte Döşemealtı'nda hayata geçirilecek yeni projeler hakkında görüş alış verişinde bulundu.

“Kırgöz yolu hayırlı olsun”

Döşemealtı için son derece önem arz eden Kırkgöz yolunda çalışmaların son aşaması olan sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ‘Vatandaşlarımıza yeni yolları hayırlı olsun' dedi. Böcek, “Atatürk Caddesi Kırkgöz yolu çok kullanılan bir yol. Bu yolun 2020 yılında 3 kilometresini tamamlamıştık. Kalan 3 kilometrelik yolu sıcak asfaltla kaplayarak tamamlıyoruz. Buraya yaklaşık 5 milyon liralık bir yatırım yaptık. Sevgili hemşerilerimizin sağlıkla kullanmalarını diliyorum” dedi.

“Kırkgöz'e yeni köprü”

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kırkgöz mevkiine geçişi sağlayan köprünün dar olduğunu ve bir an önce yeni bir köprü yapılması gerektiğini de belirterek, “Sevgili Başkanım Turgay Genç zaten Döşemealtı'nda güzel çalışmalarına devam ediyor. Biz birlikte güçlüyüz. Beraber çalışıyoruz. Buraya gelirken, Kırkgöz mevkiine geçişte kullanılan köprünün dar olduğunu tespit ettim. Gerekli izinleri Turgay Başkan alacak bizde yeniden yapılması anlamında gerekli çalışmaları başlatacağız. Döşemealtı'nda kardeşimle beraber aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

“Önem arz eden bir yol”

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Genç “Kırgöz yolu çok önem arz eden bir yol. Bütün köyler bölgemizin ana ulaşım arteri. Ayrıca Dağbeli ve Bademağacı bölgemizin sıklıkla kullandığı bir yol” dedi.