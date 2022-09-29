Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek jandarmanın 'Bir hareketine bakar' kamu spotunda yer aldı

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma tarafından motosiklet sürücülerine Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in katılımıyla güvenli sürüş bilgilendirmesi yapıldı ve reflektif yelek dağıtıldı. Başpehlivan Şimşek, jandarmanın emniyet kemeri kullanımı farkındalığını artırmak için çektiği kamu spotunda da yer aldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Azaplar jandarma kontrol noktasında motosiklet sürücülerine yönelik olarak gece şartlarında güvenli kullanım, reflektif yelek ve kaskın önemi konularında bilgiler verildi. 'Reflektif Yelek Giy, Görünür Ol' sloganı ile Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Serik İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin, STK temsilcileri, muhtarlar ve Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek tarafından yaklaşık 150 motosiklet sürücüsüne reflektif yelek dağıtıldı. Programda Cengizhan Şimşek ile 'Bir hareketine bakar' mottosuyla emniyet kemeri kullanımı farkındalığını artırmak amacıyla kamu spotu da çekildi.