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Kırkpınar'a katılmak için yola çıktılar

5-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivanlarına katılacak pehlivanlar yola çıktı.


Türkiye'nin her bölgesinden Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerine katılmak için Edirne'ye akın edenlere Kumluca'lı pehlivanlar da katıldı. Kumluca Belediyesi bünyesinde güreş tutan pehlivanlar Karatepe Stadında toplandıktan sonra Kumluca Belediyesi tarafından temin edilen araçlarla yola çıktı. Pehlivanlar, sponsor olan çeşitli firmalar tarafından hazırlanan tişörtleri giyerek yola çıktılar. Pehlivanları uğurlamak için İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakçı'da hazır bulundu

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