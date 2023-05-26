Kırmızı beyazlı atletlerden büyük başarı

Büyükler kategorisi için olimpiyat hedefi ile çalışmalarına son sürat devam eden Antalyaspor atletizm takımı, önce Antalya'da katıldığı bayrak yarışında akabinde İzmir'de boy gösterdiği Türkiye Şampiyonası'nda bitiş çizgisine ön sıralarda ulaşarak adını üst sıralara sabitledi.

Mayıs ayı içerisinde önce Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Zeytinköy Atletizm Pisti'nde 16 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen Antalya Bayrak Festivali Seçme Yarışması'na katılan kırmızı beyazlı atletler, U12, U14, U16 ve U18 yaş kategorilerinde birinci olarak organizasyona damgasını vurdu.

Bayrak yarışlarının ardından ayağının tozu ile 30 kişilik kafile olarak İzmir'e giden Antalyaspor, 20 – 21 Mayıs 2023 tarihlerinde İzmir Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde düzenlenen U16 – U18 Türkiye Şampiyonası İzmir Grup Bölge Müsabakaları'na katıldı.

U16 yaş kategorisinde yarışan Antalyasporlu Fatmanur Aka hem 300 metre mesafede Türkiye ikincisi hem de aynı mesafenin engelli yarışında da Türkiye üçüncüsü oldu. Yüksek atlamada yarışan Birce Demirdoğan ise birinci olarak altın madalyayı kulübüne kazandırırken, bir diğer yüksek atlamacı İsmail Meriç Başkurt da hemen arkasında sıralama alarak Türkiye ikinciliğini kazandı.

U18 yaş kategorisinde yarışan Antalyasporlu Selma Dönmez 400 metre mesafeyi en önde tamamlayıp birinci olarak kulübe altını getiren sporcular arasına adını yazdırırken, takım arkadaşı Ömer Çağrı Aktan 100 metrede ikinci ve 200 metrede üçüncü olarak iki defa kürsüye çıkma başarısını gösterdi.

Aynı yaş kategorisinde yarışan Semanur Güneş'in üç adım atlama yarışında Türkiye ikincisi olarak kulübe bir madalya daha eklediği yarışların bayrak etaplarında U16 yaş kategorisinde iki takımla birden mücadele eden kırmızı beyazlı atletler, elde ettikleri derecelerle Türkiye ikincisi ve Türkiye üçüncüsü unvanlarının sahibi oldular.

Yaklaşık beş günlük bir dönemde özellikle İzmir'de ulusal çapta ortaya koyduğu etkili performans ile rakiplerini geride bırakan ve toplamda 20 madalya kazanan Antalyaspor'un genç atletleri, orta ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.