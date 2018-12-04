Kırmızı düdük kampanyasında 5 çocuğa bisiklet ödülü

Antalya'dan 'kırmızı düdük' kampanyasına destek veren 5 çocuk bisikletle ödüllendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla 14 - 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında ülke genelinde 'Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' kampanyası gerçekleştirildi.

Kampanya kapsamında etkinliğin başrol oyuncuları olan çocuklardan, seyahatleri süresince trafik kurallarına uymaları konusunda ailelerini uyaran, sosyal medya platformu üzerinden, fotoğraflayıp etiketleyen ve en fazla beğeni alan 100 çocuk ödüllendirildi.

Antalya'dan kampanyaya katılan ve yarışma kapsamında verilen görevleri tamamlayıp en fazla beğeniyi alan 100 çocuk arasında başarılı olan ve bisiklet ile ödüllendirilen Nehir Öztuna, Muhammed Batuhan Ceylan, Elif Masal Diş, Melodi Doğa İzci ve Halil Çağan Hazır'a İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan tarafından ödülleri takdim edildi. .

Ulucan, ödülleri takdim ederken, trafik kazalarının genellikle 'telefon kullanımı, emniyet kemeri takmama ve

aşırı hız' nedeni ile meydana geldiğini vurgulayarak, ailelerini, bu konulardaki hatalarına kırmızı düdük çalarak ikaz eden çocuklara bu kampanyaya destek vererek farkındalık oluşturdukları için teşekkür etti.