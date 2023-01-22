Kırmızı elmas ‘çilek' seralarında hasat telaşı

Türkiye'nin en büyük örtü altı yetiştiriciliği yapılan Antalya'nın Serik ilçesinde çilek hasadı başladı. Kilogram fiyatı 25 lira olan çilekler, seralarda tek tek özenle toplanıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde çiftçilerim binbir emekle yetiştirdiği çileklerin hasadına başlandı. Toprak seviyesinde olduğu için kış aylarında aşırı yağıştan çabuk etkilenen seralarda günlük kontroller yapılıyor. Çiftçiler kırmızı altın olarak tabir edilen 'çilek'lerine adeta çocukları gibi bakıyorlar. Dönümde ise 5 tona kadar hasat yapılabiliyor.

"Dönümde 4 ila 5 ton bir hasat alabiliriz"

Sezon boyunca 20 dekar alandan tonlarca çilek hasat etmeyi beklediklerini belirten çilek üreticisi Adnan Akbulut, "Çilek hasadımız başladı. İnşallah bereketli olur, inşallah herkes kazanır. Ekimimiz, Ekim 10 gibi yaptık. Bakımını uygulamalarını yaptık, çabaladık bu hale getirdik. İyi bir çilek üretmek için sürekli bakımını yapacaksın. Günü gününe kontrol etmek lazım. Evladımız gibi bakıyoruz. Hani derler ya bakarsan bağ bakmazsan dağ olur diye. Biz de o şekilde bakıyoruz. Fiyat durumlarımız şu an kilogram fiyatı 25 lira civarında. Girdilerimiz yüksek ama inşallah düzelir yine de kazancımız normal. Arazimiz 20 dekar, iyi bir bakım yapılırsa dönümde 4 ila 5 ton bir hasat alabiliriz. Buradan büyükşehirlere İstanbul'a ve malın kalitesine göre ihracat olarak gönderiliyor. İhracatın olması tabi ki fiyat açısından bizim için avantajlı oluyor" ifadesi kullandı.

"Burada çok büyük bir çilek üretimi yapılıyor"

Çilek seralarının en çok aşırı yağışlardan etkilendiğini belirten Ziraat Mühendisi Ayhan Kaysılı, "Türkiye'nin en büyük çilek üretim bölgesindeyiz. Burada çok büyük bir çilek üretimi yapılıyor. Ekim ayının ilk haftalarında ekimi yapılan çilekler, 2 -2.5 ay sonra hasadı yapılıyor. Çilek de diğer bitkiler gibi hastalıklara maruz kalabiliyor. Amacımız bunları engelleyip alabileceğimiz maksimum verimi alabilmek. Bunun için düzenli kontrollerimizi yapıyoruz. Genel olarak baktığımızda bu seramızda herhangi bir sorun yok. Bu şekilde üretime devam etmekteyiz. Çilek seraları doğa olaylarından çabuk etkilenebiliyor. Çünkü çilek seraları toprak ile aynı seviyede. Bölgemiz aşırı yağış aldığı için üreticilerimiz ciddi zararlara uğrayabiliyor" şeklinde konuştu.