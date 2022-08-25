Kırmızı ışık ihlali kaza yaptırdı: 1 yaralı

Antalya'da kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Manavgat ilçesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Tınaztepe Caddesinden Hasan Fehmi Boztepe Caddesi istikametine gitmekte olan Nazmiye E.'Nin kullandığı 07 BBJ 791 plakalı otomobil, Şükrü A'nın kullandığı 07 BFC 61 plakalı otomobile ve aynı istikamette seyir halindeki Fikret Ç'nin kullandığı 07 TCG 73 plakalı kamyonete çarptı.

Nazmiye E'nin kullandığı 07 BBJ 791 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği ileri sürülen zincirleme kazada araç sürücülerinden Şükrü A. yaralandı. Durumun 112 Acil Çağır Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.