Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin bir başka otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobillerde büyük hasar oluşurken, 3 kişi yaralandı.

Kaza; Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü istikametine gitmekte olan İmdat Yöntem'in kullandığı 07 AAF 717 plakalı otomobil ile Ali Şafak Altan'ın kullandığı 60 BL 640 plakalı otomobil Çakalderesi kavşağında çarpıştı. 07 AAF 717 plakalı otomobilin ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücülerinden Ali Şafak Altan ile araçlarda yolcu olarak bulunan Pakize Ertunç ve Gülsüm Kırçiçeği yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.