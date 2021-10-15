Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü, taksi ile çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İşyerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazanın, otomobil sürücüsünün, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana geldiği görüldü.

Kaza, Side Kemer Bulvarında Side istikametinden gelip Manavgat istikametine gitmekte olan Mehmet S.'nin kullandığı 07 L 4286 plakalı Tofaş Doğan marka otomobil ile Manavgat istikametinden gelip Yavuz Sultan Selim Bulvarı istikametine dönmekte olan Baki S.'nin kullandığı 07 J 0261 plakalı ticari taksinin Side Kemer ve Yavuz Sultan Selim Bulvarı kavşağında çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan G.Ö. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan G.Ö.'nün Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen diğer araçların yanından ışık ihlali yaparak geçtiği görüldü.