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Kırmızı ışık ihlali yaptı trafik lambasına çarparak durabildi

Antalya’da kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, trafik lambasına çarparak durabildi.

Antalya'da kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, trafik lambasına çarparak durabildi.


Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi'nde meydana geldi. Havuzlu kavşak istikametinden jandarma istikametine gitmekte olan Tunahan Çelik'in kullandığı 07 LL 800 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi kavşağında kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra Mithatpaşa Caddesi'nden Hisar Caddesi'ne çıkmakta olan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı ve kaldırımdaki trafik lambasına çarptı.


Araç sürücüsü kazayı yaralanmadan atlatırken trafik lambaları zarar gördü.

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