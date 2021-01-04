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Kırmızı ışıkta 3 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, saat 10.30 sıralarında Küçükhasbahçe Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Hayri E. yönetimdeki 07 ALR 866 plakalı cip, kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa B. idaresindeki 07 HMB 88 plakalı ve Şükrü Ş.'nin kullandığı 07 NSN 38 plakalı otomobillere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüler ve araçta yolcu olarak bulunan Ayşe A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıkları 4 yaralıyı ambulanslarla hastanelere götürdü. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırılırken, polis yolda önlem alarak başka kazaların olmasını önledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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