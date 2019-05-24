İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırmızı ışıkta bekleyen sürücüye pompalı saldırı

Antalya’da bir servis sürücüsü taşıdığı 20 personelle birlikte kırmızı ışıkta beklediği sırada, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Antalya'da bir servis sürücüsü taşıdığı 20 personelle birlikte kırmızı ışıkta beklediği sırada, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Saldırıda şans eseri yolculardan yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre olay saat 14.00 sırasında Alanya'nın İncekum Mahallesi merkez kavşağında meydana geldi. 5 yıldızlı bir otelin 07 C 32329 plakalı minibüsüyle personel taşımacılığını yapan Abdullah G, kırmızı ışıkta beklediği esnada yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilden kişi veya kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu şoför koltuğunda bulunan Abdullah G, yaralandı. Ağır yaralanan Abdullah G, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüs içindeki 20 kişinin şans eseri yaralanmadığı öğrenildi. Jandarma olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.