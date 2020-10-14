İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırmızı ışıkta geçen otomobil iki ayrı motosiklete çarptı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin çarptığı 2 ayrı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin çarptığı 2 ayrı motosikletin sürücüsü yaralandı.


Kaza bugün sabah saatlerinde Küçük Hasan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde şehir merkezi istikametinden gelip Çakalderesi istikametine gitmekte olan Şakir Sarıtaş'ın kullandığı 07 JR 014 plakalı otomobil, Enver Saruhan'ın kullandığı 07 LIM 93 ve aynı istikamette seyir halindeki Sadık Eşit'in kullandığı 07 AAB 709 plakalı motosikletlere yandan çarptı. Otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana geldiği belirlenen kazada asfalta savrularak yaralanan motosiklet sürücüleri Enver Saruhan ve Sadık Eşit, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.