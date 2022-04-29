İhlas Haber Ajansı

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Kırmızı ışıkta geçen ticari taksinin İran uyruklu yolcusu hayatını kaybetti

Antalya’da ışık ihlali yapan ticari taksi otomobil ile çarpıştı.

Antalya'da ışık ihlali yapan ticari taksi otomobil ile çarpıştı. Taksideki İran uyruklu kadın yolcu hastanede yaşamını yitirdi.


Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.S (49), yönetimindeki 07 H 0817 plakalı ticari taksi ile kırmızı ışıktan geçerek A.O.Y. (20), idaresindeki 07 YNR 20 plakalı otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Ticari takside yolcu konumunda bulunan İran uyruklu M.L.H. (46), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ticari taksi sürücüsü M.S, gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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