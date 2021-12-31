İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırmızı Kod ile uyarılan Finike'de tekne battı

Meteoroloji 4.

Bölge Müdürlüğünün Kırmızı Kod uyarısı yaptığı Antalya'nın Finike ilçesinde yoğun yağış ve fırtınadan dolayı limanda bağlı olan tekne battı. Fırtına ve yağışın dinmesi ile batan tekne vinç yardımı ile karaya çıkarıldı.


Finike ilçesinde etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına Finike Limanı'nda bağlı vaziyette olan 5 metrelik tekneyi batırdı. Metrekareye düşen yağış miktarının 167 kilograma ulaştığı ilçede, şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerine doğru yağışın ve fırtınanın dinmesi ile batan tekne, vinç yardımı ile karaya çıkarıldı. Öte yandan, limanda teknesi olan vatandaşlarda teknelerinin başında durarak batmalarını engellemeye çalışıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.