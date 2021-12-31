İhlas Haber Ajansı

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Kırmızı kodlu Finike'nin sokakları Venedik'e döndü

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğünün kırmızı kod verdiği Antalya’nın Finike ilçesinde 41 saat süren şiddetli yağış ve fırtına cadde ve sokakları sular altında bıraktı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünün kırmızı kod verdiği Antalya'nın Finike ilçesinde 41 saat süren şiddetli yağış ve fırtına cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Ortaya çıkan görüntüler ise İtalya'nın Venedik şehrini anımsattı.


Finike ilçesi Kum Mahallesi 177'nci Sokak, cadde boyunca yağış ve fırtınanın etkisi ile sular altında kaldı. Araç ve yaya trafiğinin kapandığı sokağın görüntüsü Venedik'i anımsattı. Su altında kalan yolun yakınında ise taşma ihtimali olan bir derenin olmaması, ilçedeki altyapı sıkıntısını gözler önüne serdi.

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