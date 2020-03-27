Burdur, Isparta, Antalya ve Konya Beyşehir'de kış ortası su kuşu sayımları 18 sulak alanda gerçekleştirildi. Yapılan çalışma kapsamında 43 türden 739 bin 148 su kuşu sayıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından özellikle her kış sulak alanlar açısından zengin olan göller bölgesinde kış ortası su kuşu sayımları gerçekleştirildi. Su kuşu sayımları bu yıl da Ocak ayı ortalarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 6. Bölge Müdürlüğünce Burdur, Isparta, Antalya ve Beyşehir'deki 18 sulak alanda gerçekleştirildi. Zorlayıcı hava koşullarına rağmen toplamda 49 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmalarda 2020 Göller Bölgesi KOSKS sonucunda 18 sulak alanda 43 türden 739 bin 148 su kuşu sayıldı.

Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz, "Bugünkü ikinci gönlümüz Gölhisar Gölü Gölhisar ilçemizde bulunan önemli sulak alanlardan birisi Yazır gölünün sayımını bitirdikten sonraki orada pek fazla kuş görememiştik. Burada nispeten daha fazla su kuşu yoğunluğu var. Alanda balık avcılığı yapıldığı için içeride bulunan birkaç tane balıkçı teknesi kuşların hareket etmesine sebep oluyor. Bu yüzden biraz zorlanıyoruz. Ama sayımı en sağlıklı biçimde tamamlamak için ekibimizle birlikte göreve başladık" dedi.