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Kış ortasında dalından kırmızı dut yediler

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde gitmesiyle sonbaharda budanan kırmızı dutların sürgünleri ocak ayında meyve verdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde gitmesiyle sonbaharda budanan kırmızı dutların sürgünleri ocak ayında meyve verdi. Kış ortasında olgunlaşan kırmızı dutlar görenleri hayrete düşürdü.


Bahçesinde olgunlaşan dutlarla ilgili bilgi veren çiftçi Halil Aslan, dut ağacını sonbaharda budadığını, yeni çıkan sürgünlerde çıkan dutların ise ocak ayında olgunlaştığını söyledi. Aslan, “Biz bu dut ağacından yılda 2 -3 kez dut alıyoruz, şimdi ocak ayında dut yiyoruz. Yani kış ayında yaz meyvesi yiyoruz. Bir de nisan-mayıs aylarında bu kırmızı dut meyve veriyor. Gazipaşa iklim olarak güzel bir memleket şu an kışın en kötü olduğu dönem ama görüyorsunuz biz burada dut yiyoruz” dedi.


Ağaçtan kırmızı dut toplayan Halil Aslan yoldan geçen komşulara da dut ikram etti. Kayserili olup Gazipaşa'da öğretmenlik yapan komşusu önce şaşardı sonra dut ağacından dut toplayıp yedi.

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