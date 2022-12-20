Kısa devre yapan televizyon yangına sebep oldu

Antalya'nın Finike ilçesinde müstakil evde televizyonun kısa devre yapması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Yuvalı Mahallesi'nde saat 15.15 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İtfaiye birimi ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu evin salonunda başlayan yangın binayı sarmadan kontrol altına alındı. Yapılan araştırmada yangının N.A.'ya ait evin salon bölümünde bulunan televizyonun kısa devre yapması sonucu çıktığı belirledi. Maddi hasarın meydana geldiği ve yaralanan kimsenin olmadığı yangın tamamen söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.