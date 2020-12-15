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Kısıtlamada sokak hayvanları organik yemek artıklarıyla beslendi

Kepez Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda da sokak hayvanlarını belediye yemekhanesinden çıkan organik yemek atıklarından ürettiği mamalarla besledi.


Kepez Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının mağduriyet yaşamaması için gerekli her türlü önlemi aldı. Belediye ekipleri, her zaman olduğu gibi sokak kısıtlamasının bulunduğu hafta sonunda da sokak hayvanları için ilçenin dört bir yanına kendi ürettiği mamaları bıraktı. Sokak hayvanlarını kendi elleriyle besleyen belediye ekipleri, boşalan mama kaplarını da sık sık kontrol ederek doldurdu. Kepez Belediyesi, hizmet binası yemekhanesinden çıkan organik yemek atıklarından ve ilçenin belirli noktalarına yerleştirilen ‘Bayat Ekmek Toplama Kutuları'na bırakılan bayat ekmeklerden kedi ve köpek maması üretiyor. Kepez Belediyesi, elde edilen mamaları hem sokaktaki, hem de belediye veterinerlik servisinde bulunan hayvanların beslenmesinde kullanıyor.

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