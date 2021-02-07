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Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarında da hayatlarını sürdürebilmeleri adına kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarında da hayatlarını sürdürebilmeleri adına kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor. Ekipler karla kaplı yaylalarda sokak hayvanlarını beslediler.


COVID-19 pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının yeterli besin kaynağı bulamaması endişesi ile merkez ve kırsal mahallelerde beslenme noktası oluşturan ekipler, hafta sonunda da yayla bölgelerinde oluşturulan beslenme noktalarında mama bırakmayı ihmal etmedi.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kent içinde olduğu gibi kırsal bölgedeki sokak hayvanlarına da beslenme noktaları oluşturduklarını belirterek, “Zorlu kış şartlarında hayvanlarımızın yeterli gıdaya erişebilmeleri adına Veteriner İşleri Müdürlüğü'müzün çalışmaları neticesinde beslenme noktaları oluşturduk ve hayvanlarımızın aç kalmaması adına da düzenli aralıklarla mama bırakmaya devam ediyoruz” dedi.

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