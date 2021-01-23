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Kısıtlamalar sebebiyle berraklaşan Konyaaltı sahil turkuaz renge büründü

Türkiye genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya sessizliği bürünürken dünyaca ünlü Konyaaltı sahili de bu sessizlikten nasibini aldı.


Az sayıda turistin öğle saatlerinde yürüyüş yapıp güneşlendiği sahil güzel havaya rağmen boş kaldı. Yasaklar ve turist sayısındaki düşüş sebebiyle eski günlerinden uzak olan Konyaaltı sahilinde yoğunluk olmadığı için suyun berraklığı da dikkat çekti. Sahil boyu turkuaz renge bürünen sahilde mavi ile turkuazın dansı havadan da görüntülendi.


Yasaklar sebebiyle sadece izinli olan turistlere ev sahipliği yapan sahilde az sayıdaki turist hem manzaranın hem güneşin tadını çıkardı. Bazı turistler sahilde güneşlenirken bazıları da yürüyüş yapmayı tercih etti.

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