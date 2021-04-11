Kısıtlamanın keyfini sahilde Çiko çıkardı

Antalya'da korona virüs nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, arama kurtarma köpeği Çiko'ya kaldı. Sahile sahibi ile gelen Çiko saatlerce denizde yüzdü.

Turizm kenti Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sahiller kısıtlamadan muaf turistlere ve evcil hayvanlarını gezdiren vatandaşlara kaldı. Bölgede oturan emekli polis İbrahim Şimşek, kendisi gibi kısa süre önce AKUT'taki görevini tamamlayan 6 yaşındaki Çiko ile sahile geldi. Yıllarca AKUT'ta sayısız arama kurtarma faaliyetine katılarak can kurtaran Çiko'nun en büyük tutkusu ise suda yüzmek. Şimşek'in suya attığı cisimleri getiren Çiko, metrelerce açığa kadar yüzdü. Kıyı ile sahilin birleştiği noktada bir ileri bir geri koşan Çiko, boş olan sahilde saatlerce zaman geçirdi.

"Sudan çıkmıyor"

Emekli polis memuru İbrahim Şimşek, yaklaşık 1.5 yıldır Çiko ile Konyaaltı'nda yaşadığını söyledi. Son dönemde en büyük hobilerinden birinin korona virüs sürecindeki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sahile gelmek olduğunu dile getiren Şimşek, “Çiko suyu, özellikle de denizi çok seviyor. Her hafta sonu köpeğim ile sahilde belirli süre zaman geçiriyorum. Çiko ve ben çok şanslıyız. Çiko çok şanslı, onu kıskanıyorum. Sudan hiç çıkmıyor” dedi.

Şimşek, “Çiko 6 yaşında, labrador cinsi. Suyu gördüğü zaman durmuyor. Su düşkünü bir hayvan. AKUT'ta görev yaptı yıllarca. Arama kurtarma faaliyetlerinde görev aldı. Bir yıl önce emekliliğe ayrıldı, artık birlikte yaşayacağız. Çiko'nun komutlarımı dinlemediği tek yer su, saatlerce duralım onu sudan çıkaramayız. Akıllıdır ve başarılı görevler ifa etti. Ona sahip olmaktan mutluyum. Bomboş sahilde oda keyif yapıyor” diye konuştu.