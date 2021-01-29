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Kısıtlamaya dakikalar kala trafik kitlendi, canı sıkılan genç kız araçtan inip dans etti

Antalya’da hafta sonu kısıtlamasına dakikalar kala oluşan araç trafiğinde beklemekten sıkılan genç kız, otomobilden inip araçlar arasında son ses müzik eşliğinde dans etti.

Antalya'da hafta sonu kısıtlamasına dakikalar kala oluşan araç trafiğinde beklemekten sıkılan genç kız, otomobilden inip araçlar arasında son ses müzik eşliğinde dans etti. Genç kızın dans şovu, sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.



Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında alınan ve her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda trafik kilitlendi. Araçlar uzun süre ilerleyemezken, trafikte sıkılan bir genç kız ise yaptığı ise görenleri şaşırttı. Otomobilden inip kapıyı açık bırakan genç kız, diğer araçların arasında son ses müzikle hem oynadı hem de şarkıya eşlik etti


Sosyal medyada da paylaşılan genç kızın dans şovu, sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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