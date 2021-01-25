Kısıtlamayı ihlal eden 491 kişiye ceza yağdı

Antalya'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 491 kişiye 1 milyon 492 bin 526 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüs sebebiyle ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yine ihlaller yaşandı. Kolluk kuvvetlerinin denetim ve uyarılarına rağmen, kısıtlamadan muaf olmadığı halde sokağa çıkıp yasağı ihlal ettiği belirlenen 491 kişi güvenlik görevlilerinden kaçamadı. Antalya genelinde Cuma günü saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05:00 saatleri arasında izin belgesi olmamasına rağmen yasağı ihlal edenlere 1 milyon 492 bin 526 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya Valisini Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Unutmamalıyız ki; alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceğini, bizlerin tedbirlere uymadaki ısrarımız belirleyecektir" ifadelerini kullandı.