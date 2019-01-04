Kışlık odun toplamak için sahile akın ettiler

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 gündür etkisini sürdüren yağış ve fırtınanın ardından denize ile kıyılara atılan pislikler plaja vururken, vatandaşlar akarsuların getirdiği odunları toplamak için sahil kenarlarına akın etti.

Yaz sezonunda binlerce turisti ağırlayan Alanya plajları, kışın yağmur ve fırtınanın etkisiyle çöplüğe döndü. Önceki gece saatlerinde başlayan ve bugün de etkisini sürdüren sağanak yağış ve fırtına sonrası oluşan dev dalgalar, denize atılan çöpleri sahile getirdi. Plaj mantar, plastik şişe, naylon, araç lastiği, odun, ağaç parçaları, kola, gazoz şişesi, buzdolabı gibi atıklarla kaplandı. Yürüyüş için sahil kenarına gelen çevre sakinleri atıklardan rahatsız olurken, bazı turistler de görüntü nedeniyle plajdan ayrıldı.

Vatandaşlar odun parçalarına akın etti

Denizle birleşen akarsularla birlikte sahil kenarları odun ve ağaç parçalarıyla doldu taştı. Sahile vuran odunlar ve ağaç parçaları en çok kışlık yakacak arayan vatandaşların işine yaradı. Oba sahiline akın eden vatandaşlar, seçtikleri odunları ve ağaç parçalarını teskere yardımıyla parçaladıktan sonra araçlara yükleyerek, kışlık yakacaklarını götürdü.

“Bu odunları kullanıp ihtiyacımızı karşılayacağız”

Dalgaların kıyıya vurduğu odunları ailesiyle birlikte toplayan Mehmet Özsoy, yağmurun bereketli geldiğini söyledi. Özsoy, ”Kıyıya vuran odunları toplayıp kışın yakacak olarak kullanıyoruz. Hemen, hemen her yıl bu manzara oluşuyor bu yıl ilk kez toplamaya geldik. 2 ton kadar odun çıktı. Bir kış boyunca bu odunları kullanıp ihtiyacımızı karşılayacağız” dedi.