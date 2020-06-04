Kitaplar okuyucularla buluştu

Muratpaşa Belediyesi'nin Meltem ve Cumhuriyet mahallelerinde bulunan kütüphaneleri, ‘yeni normal'e göre yeniden düzenlendi ve okuyucuların hizmetine açtı.

Muratpaşa Belediyesi'nin korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreli kapatılan kütüphaneleri, normalleşme dönemiyle birlikte kapılarını yeniden açtı. Meltem Mahallesi'nde bulunan Yazar Mehmet Erdem Dijital Kütüphanesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalleyle aynı adı taşıyan kütüphane, sosyal mesafe kuralları uyarınca yeniden düzenlendi. Masa ve sandalyeler aralarında mesafeler ölçülerek tek tek yerleştirildi ve son olarak belediyenin dezenfekte ekibi kütüphaneleri steril hale getirdi. Gerekli tüm çalışmaların ardından, her iki kütüphanede de yeniden hizmete açıldı. Girişlerde herkesin ateşinin ölçüldüğü ve sınırlı sayıda okuyucunun içeri alındığı Yazar Mehmet Erdem Kütüphanesi ve Cumhuriyet Kütüphanesi 08.30 – 17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.