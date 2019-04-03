İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kıyafetiyle denize giren adam polisi alarma geçirdi

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde kıyafetleriyle denize giren kişi, polisi ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde kıyafetleriyle denize giren kişi, polisi ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde bir kişinin kıyafetleriyle denize girdiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla sahile polis ve sağlık ekipleri geldi.


Bipolar bozukluğu (iki uçlu duygu durum bozukluğu) olduğu iddia edilen Ahmet T. (48) deniz polisi botunu karşısında görünce kıyafetlerini denizde çıkarttı ardından sahile çıktı. Bottan suya giren dalgıç polis, Ahmet Tabak'ın kıyafetlerini denizden topladı. Polisin hastaneye götürme teklifini kabul etmeyen ve plajda yürüyen Tabak, ara sıra uzanıp güneşlendi.


Sahile gelen Ahmet T.'nin bir yakını, Ahmet T.'nin İstanbul'dan Antalya'ya ticari taksi ile geldiğini, 10 gün önce yeğenini kaybettiği için bazı sorunlar yaşadığını ve ilaçlarını da kullanmadığını söyledi.


Yakınının saldırgan olabileceğini söylemesi üzerine polisler, Ahmet T.'y yere yatırıp, daha sonra kollarına girerek ambulansa götürdü. Ambulansta tedavisi yapılan Tabak, polis eşliğinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.