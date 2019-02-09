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‘Kıyısız Dalgalar', Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde

Ressam Onay Akbaş’ın 35 yıldır ürettiği eserlerden oluşan ‘Kıyısız Dalgalar’ sergisi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı.

Ressam Onay Akbaş'ın 35 yıldır ürettiği eserlerden oluşan ‘Kıyısız Dalgalar' sergisi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.


Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, Onay Akbaş'ın 35 yıldır ürettiği eserlerden oluşan ‘Kıyısız Dalgalar' sergisine ev sahipliği yapıyor.


Salvador Dali'nin “Zodyak/Pantagruel”, Hayati Misman sergilerinin ardından, 8 Şubat Cuma günü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın katıldığı törenle açılan Onay Akbaş'ın Antalya'daki ilk kişisel sergisi, 3 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek. Sergi, Şebnem Bahar Sanat Galerisi işbirliğiyle gerçekleştirildi. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun yaptığı serginin açılışında konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “30 yıldır Paris'te yaşayan ressam Onay Akbaş'ın Antalya'daki ilk kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Antalya'da yaşayan sanatseverler adına kendisini kutluyorum” dedi.

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