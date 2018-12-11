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Kıyıya vuran tekne yan yattı

Antalya’nın Kumluca ilçesi Mavikent Kazanova Koyu’nda bağlı olan tekne, fırtına nedeniyle halatı koptuktan sonra kıyıya vurup yan yattı.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Mavikent Kazanova Koyu'nda bağlı olan tekne, fırtına nedeniyle halatı koptuktan sonra kıyıya vurup yan yattı.


Edinilen bilgiye göre, sahibinin ismi öğrenilemeyen bir tekne yaklaşık 3 ay önce Mavikent Kazanova Koyu'na bağlandı. Dün gece etkili olan fırtına ise teknenin halatının kopmasına neden oldu. Halatı kopan tekne daha sonra kıyıya doğru sürüklenip yan yattı. Çevredeki vatandaşlar ise teknenin sahibine ulaşmaya çalışıyor.

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