Kız kardeşini darp eden şahsı öldüren zanlı: ”Küfürler edince dayanamadım”

Antalya'da kız kardeşini sürekli darp ettiği iddia edilen şahsı sokak ortasında 15 bıçak darbesiyle öldüren yabancı uyruklu zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde, parkta şahısla konuşmaya geldiğini fakat maruz kaldığı küfürlerin ardından dayanamayıp olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'nde saat 01.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte yaşadığı Davlet Babeyev'in sürekli darp ettiği Dilarom A. (22), durumu ağabeyi Romishi A'ya (28) söyledi. Romishi A., konuşmak üzere Davlet Babeyev ile kız kardeşinin yaşadığı mahalleye geldi. Parkta konuşmaya başlayan ikili arasında küfürleşmeyle birlikte tartışma başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada Romishi A., Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan Babayev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Babayev'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli ise kısa süre sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Romishi A.'nın ilk ifadesinde, Davlet Babayev'in kız kardeşini sürekli dövdüğünü, parka konuşmak için geldiğini ama ettiği küfürlerin ardından olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.