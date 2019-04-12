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Kızakçılar Kemer'de buluşacak

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret eden Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Dr.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret eden Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Recep Tekcan, Kemer'de düzenlemeyi planladıkları Türkiye Kızak Şampiyonası hakkında bilgi verdi ve destek istedi. Topaloğlu da şampiyona için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.


Kızak Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Recep Tekcan, Asbaşkan Çağrı Kaymaz, Teknik Kurul Üyesi Emre Erdem, Antalya İl Temsilcisi Serkan Koyuncu ile Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Şener Gürler'i makamında kabul etti.


Başkan Topaloğlu'na önce hayırlı olsun dileklerini ileten Federasyon Başkanı Tekcan, Kemer'de düzenlemeyi planladıkları Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası hakkında bilgi verdi. Tekcan, organizasyon için Kemer Belediyesi'nden destek istedi.


Böyle büyük bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan onur duyacaklarını kaydeden Başkan Necati Topaloğlu, “Kemer'de ortak aklı harekete geçirerek yeni bir yönetim anlayışını ortaya koyuyoruz. Bu tip büyük etkinliklerin ilçemizin tanıtımına ve turizme büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası'na her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

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