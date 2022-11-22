Kızıl Fırtına Avrupa Şampiyonu oldu

Antalya'da düzenlenen WAKO Avrupa Kickboks Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönen Muratpaşa'nın ‘Kızıl Fırtına'sı Hasan Mert Kızıl, kupasıyla Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti

Muratpaşa Belediyespor'un kickboks sporcusu Hasan Mert Kızıl, 11-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen WAKO Avrupa Kickboks Şampiyonası'nda ringe çıktı. Kızıl, finalde Alman rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Kızıl, şampiyonluk kupasıyla Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Kızıl'ın dünya şampiyonluğu da yaşamış özel bir sporcu olduğunu belirten Başkan Uysal, “İşine çok önem veren, günün her dakikasına ayrı özen gösteren müthiş disiplinli ve uzun saatler çalışan bir insan. Klasik müzik dinleyerek boks yapan bir insan. Bunun karşılığında da alıyor. Şehrimize gururlar yaşatıyor” diye konuştu.