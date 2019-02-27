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Kızılarık'ta yollar yenileniyor

Muratpaşa Belediyesi, Kızılarık Mahallesi’nde asfalt çalışmalarına başladı.

Muratpaşa Belediyesi, Kızılarık Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına başladı.


Muratpaşa Belediyesi, Kızılarık Mahallesi'nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, önce eski asfaltı tamamen kazıyor. Kazıma ve temizlik işlemlerinin ardından, yollar; uzun ömürlü, Avrupa standartında sıcak asfaltla kaplanıyor. Kızılarık Mahallesi'nde şu ana kadar 14 bin 72 ton malzeme kullanarak 6867 metre yolda asfaltlama çalışması yaptı. Kızılarık Mahallesi'nde ayrıca 9955 metrekarelik kaldırım düzenleme çalışması da gerçekleştirildi.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Komşularımızın hayatını olumlu yönde etkileyecek, kolaylaştıracak uygulamalarımız sürüyor. Çeşitli nedenlerle bozulan yolları, yeniliyoruz. Ekiplerimiz, Kızılarık Mahallemiz'de çalışıyor. Buradaki çalışmalar en kısa sürede bitirilecek” dedi.

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