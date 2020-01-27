Kızılırmak'a kazalara tel örgülü önlemi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, karşıdan karşıya geçişlerde yaya ölümlerinin yaşandığı Kızılırmak Caddesi orta refüjüne tel çit çekilmesini isteyen Kızılarık Mahalle Muhtarı Murat Kılınç'ın talebini hızla yerine getirdi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri Kızılarık Kavşağı ile Kepez Kavşağı arasındaki 450 metrelik bölümü yayaların kontrolsüz geçişine engel olmak için tel çitle kapattı. Güzergah boyunca belirli noktalara yaya geçitleri konuldu.

3 dönemdir Kızılarık Mahallesi'nde muhtarlık yapan Murat Kılınç, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçişlerde yaya ölümlerinin yaşandığını, 3 yıldır yaşanan bu tehlike için sesini duyurmaya çalıştığını ifade ederek, “Cadde üzerindeki orta refüje tel örgü yapılması için 3 senedir defalarca müracaat etmememize rağmen bir türlü cevap alamadık. Yaşanan tehlikeyi ve ölümlü kazaları dile getirdik ama istediğimiz yerine getirilmemişti. Son talebimizi kısa bir süre içinde yine yaptık ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri dertlerimizi dinleyerek çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'e ve tüm çalışanlara teşekkür ederim” diye konuştu.