Kızıltopak'ta antika ve ikinci el pazarı için kura çekimi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yeni dönem projeleri arasında yer alan ve Kızıltoprak Mahallesi Kapalı Pazar yerinde kurulacak ‘Antika ve İkinci El Pazarı' için yer kuraları çekildi.

Başkan Uysal'ın yeni dönem projeleri arasında bulunan, evlerde ve iş yerlerinde kullanılmayan tüm atıl ürünlerle birlikte antikaların da satışa sunulacağı, Antika ve İkinci El Pazarı'nda yer alacak 147 satıcı için yer kuraları çekildi. Kura çekimi pazarın kurulacağı Kızıltoprak Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye'de son dönemde hızla yaygınlaşan antika ve ikinci el pazarlarının birini de Muratpaşa'da kurmak için titiz bir çalışmanın sonuna geldiklerini söyledi.

Yakın bir zamanda açılacak pazarın, 7'den 70'e antika tutkunlarını, ikinci el meraklılarını, nostalji sevenleri buluşturacağını dile getiren Başkan Uysal, antika ve ikinci pazarının aynı zamanda turistlerin de büyük bir merakla gezdiği bir yer olacağını kaydetti. Başkan Uysal, antika ve ikinci el pazarının pazar günleri kurulmasının planlandığını da sözlerine ekledi.