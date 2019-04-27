Kızıltoprak'ta yeni park çalışması

İçinde çocuk oyun grubu ve oturma alanları bulunan parkta, son olarak çimlendirme çalışması yapıldı.

Muratpaşa Belediyesi, 22 bin 562'lik nüfusuyla ilçenin en kalabalık 5'nci mahallesi Kızıltoprak'ta 2 bin 750 metrekare genişliğe uzanan yeni bir park çalışmasını tamamladı. Böylece mahalledeki park alanlarının genişliği 60 bin metrekareye ulaşırken, son yeşil alan çalışması 1110 Sokak üzerinde gerçekleştirildi. İçinde çocuk oyun grubu ve oturma alanlarının bulunduğu parkta son olarak çimlendirme çalışması da gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, mahalledeki yeni park çalışmasının Süleyman Evcilmen Spor Salonu başta olmak üzere bölgesel spor tesislerine çok yakın bir noktada bulunduğunu söyledi. Parkın bu nedenle gerek mahalle sakinleri gerekse çocuklarını spora getiren aileler tarafından yoğun bir şekilde kullanılacağını belirten Başkan Uysal, “Şimdiden tüm komşularımız yeni parkımızı güle güle kullansın” dedi.

Geçmiş 5 yıl içinde Kızıltoprak Mahallesi'nde önemli yatırımları hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Uysal, mahallede 29 noktada 93 çöp konteynerini yeraltına alınırken, 18 bin 822 metre yolda 41 bin 75 ton sıcak asfalt çalışması yapıldığını söyledi. Başkan Uysal, bununla birlikte 17 bin 549 metrekare kaldırım düzenlemesi gerçekleştirirken Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi, orta ve yükseköğrenim gören kız öğrenciler için Gençlik Evi'nin Kızıltoprak'ta hizmete açıldığını söyledi.