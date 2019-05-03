Kızına istismar sanığı beraat eden anne: "Kimse rahat uyumasın"

Antalya'da 10 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisine beraat kararı verilmesi karşısında sinir krizi geçiren anne F.Y., "Zorla alıkoyma, cana kasıt, tehdit var. Ben 90 yıl ceza bekliyorum, emsal bir dava. Ama beraat ettirildi. Toplumsal bir suçtur bu. Kimse rahat uyumasın" dedi.

Antalya'da 10 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi A.Ö.'ye beraat kararı verilince, anne F.Y. sinir krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Gece boyu uyumayan ve yaşadıklarına inanamayan 40 yaşındaki anne F.Y., bundan iki yıl önce apartman görevlisi tarafından kızının zincirleme şekilde istismara uğradığını savundu.

Adli tıp raporu, kamera kayıtları ve kızının tek beyanı karşısında beraat kararı verilmesine tepki gösteren F.Y., “Kızım hep 'bu şahıs yapmıştır' demesine rağmen o kişi delil yetersizliğinden beraat etti. Çocuğun beyanı asıl beyandır. Çocuğum en ince ayrıntısına kadar ‘bu adam yaptı' dediği halde delil yetersizliğinden beraat verildi. Hangi vicdanlı insan böyle bir kararı bekler. Bu ülkede kahraman savcılar da var. 3 kez aynı savcı geldi ve suçlu olduğunu belirtti. Ama maalesef delil yetersizliğinden beraat etti” dedi.

"90 yıl bekliyordum"

Ortada zincirleme yapılan bir suç olduğunu dile getiren F.Y., “Bu suçun cezası çok ağır. Zorla alıkoyma, cana kasıt, tehdit var. Ben 90 yıl bekliyorum. Emsal bir dava. Ama beraat ettirildi. Herkes bana ‘güçlü ol, güçlü ol' diyor. Ben güçlü olayım ama herkes benim yerime kendini koysun. Ağaç kavuğunda dün dünyaya geldiğimi anladım. Bir iki dernekle olacak bir iş değil bu. Toplumsal bir suçtur bu. Kimse rahat uyumasın. Bu canilere destek çıkıldığı sürece çocuklarımızı artık bir koruyacağız” ifadelerine yer verdi.

"Ömür boyu o yarayı taşıyacağız"

Çocuğunun bu şahsın cezaevinde olduğunu bildiğini aktaran F.Y., “Davayı kazandığımızı biliyor. Bundan 4 ay önce kızım bu şahsı, şans eseri kent merkezinde gördü ve epileptik atak geçirdi. İlaçlarının dozunu arttırdık. Bizim yaşadığımız travmayı düşünsünler. Bedendeki yaralar geçer ama ya ruhtaki yaraları geçiremezsiniz. Çocuğum ve ben ömür boyu o yarayı taşıyacağız” diye konuştu.

"İstinafa gidiyoruz"

İstinafa gideceklerini ve kararın bozulmasını beklediklerinin altını çizen F.Y., “Herkes bize destek olsun, CİMER'e şikayette bulunsunlar. Adalet Bakanlığı ve yargının bu süreci hızlandırması gerekir. Artık bir şeyler yapılsın. Hiç emsal bir karar yok hepsi beraat ediyor. Erik çekirdeği attığı için darp edilen çocuğun saldırganı tutuklandı. Hakim ve savcı çok güzel bir karar verdi. Böyle adaletli hakim ve savcıların çocuklara destek olması gerekir. Biz cinsel istismardan mağduruz, apartman görevlisine alkış tutularak beraat verildi. Bu adalet mi” ifadelerine yer verdi.

Olayın geçmişi

Muratpaşa ilçesinde bir sitenin apartman görevlisi A.Ö.'nün (45) evlerine ders çalışmaya gelen 10 yaşındaki kız çocuğuna 2017 yılının Mayıs ayında cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülmüştü. Tutuklu olarak hakim önüne çıkan sanığın, daha sonraki duruşmalarda tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Yargılamayı yürüten mahkemenin eski başkanı daha önce davadan çekilmişti.

Heyet değişikliğinin ardından görülmeye başlanan davanın karar duruşması dün yapıldı. 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık A.Ö., çocuğun annesi F.Y., cinsel istismarla mücadele derneklerinin üyeleri ile taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatının, mağdur çocuğun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor alınması talebi mahkeme heyetince reddedildi.

Esas hakkındaki mütalaasını yineleyen duruşma savcısı, sanığın "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mağdurun annesi F.Y., kızının psikolojik tedavi görmeye devam ettiğini belirterek, "Bedenimizde açılan yara geçti ama ruhumuzdaki yara geçmeyecek. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılarak tutuklanmasını istiyorum" dedi.

Karar öncesi söz verilen sanık, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden sanığın beraatine hükmetti.

Karara tepki gösteren mağdurun annesi adliye koridoru ve bahçesinde sinir krizi geçirmişti.