Kızların şampiyonu Kepez

Kızlar U18 Basketbol Ligi'nin son maçında Antalya Büyükşehir ASAT'ı 58-42 yenen Kepez Belediyesi, Antalya Şampiyonluğu kupasını kaldırdı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün U18 Kız Basketbol Takımı, son maçında Antalya Büyükşehir ASAT'ı 58-42 yenen Kepez Belediyesi, Antalya Şampiyonluğu kupasını kaldırdı. Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta seyirci üstünlüğü olan Kepez'in uzun kızları, karşılaşmanın ilk sayısını 3'lük atarak başladı. Karşılaşmanın periyotları sırasıyla 23-10, 17-14, 7-7 ve 11-11 tamamlandı. Maçın son saniyesinde büyük şampiyonluk coşkusu yaşayan basketbolcular, alkışladıkları tribündeki destekçilerine 3'lük çektirerek teşekkür etti.

Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte oyuncuların madalyalarını ve ardından şampiyonluk kupasını veren kulüp başkanı Hakan Çatal, sporcularını alkışlayarak tebrik etti. Maç öncesinde ekibiyle birlikte soyunma odasına giderek motivasyon konuşması yapan Çatal, kupanın alınmasının ardından kendisini telefondan görüntülü olarak arayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile oyuncularını görüştürdü. Önceki maçlarını izlemeye geldiğinde Türkiye Şampiyonası'na katılmalarını istediği basketbolcularını tebrik eden Tütüncü, takımı makamında ağırlamak istediğini söyledi.

Maç sonrası yaptığı konuşmasıyla tüm oyuncularına ve teknik ekibe teşekkür eden Çatal, ‘Kepez'in takım kaptanı Hakan Tütüncü, bu takımı sürekli soruyordu. Şimdi ona güzel bir hediye verdiniz' dedi. Alkışlanmaya değer oynadıkları için takımını tebrik eden Çatal, ‘Çok güzel maçtı. Hiç salmadan oynadınız, böyle disiplini bırakmadan oynarsanız bugün olduğu gibi rakibiniz bir şey yapamaz. Koçunuz Besim Güvenç'e bu heyecanı yansıttınız, onun heyecanı da bütün tribüne geldi. Kendi evimizde bile bu kadar coşkulu seyirciyle oynamamıştık' diye konuştu.