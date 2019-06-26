Kleopatra Koyu davası

Antalya'da bulunan Kleopatra Koyu'nun kira bedeliyle üç firmanın ortaklığındaki şirkete 29 yıllığına kiraya verildiği ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması için açılan davanın duruşması görüldü.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Kleopatra Koyu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce 30 Mayıs 2018'de yapılan ihaleyle 3 firmanın oluşturduğu ortaklığa, 29 yıllığına kiralandı. Antalya Barosu, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Tekirova'da yaşayan bazı kişiler, ihalenin iptali için Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Dava dilekçesinde, Kleopatra Koyu'nu yapılaşmaya açan, 6 Nisan 2018 onay tarihli Tekirova Tabiat Parkı Gelişim Planı'nın öncelikle yürütmesinin durdurulması, yargılama sonunda da iptal edilmesi talep edildi.

‘Tekirova Tabiat Parkı Gelişme Planı'nın iptaline yönelik açılan davanın duruşması Antalya 3'üncü İdare Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya Mimarlar Odası Şubesi avukatları ve Antalya Barosu avukatları, davacı bölge sakinleri ve sivil toplum kuruluş üyeleri katıldı.

Avukat Tuncay Koç, mahkeme heyetinden yapılan planın iptalini istediklerine değindi. Koç, “Bölgede bakir kalmış alanlar var ve yüzde 90'ı ormanlı kaplı. Bu alanda nesli tükenmekte ve tehlike altında bulunan çok sayıda hayvan türü var. Koyda yapılaşmaya izin verilmemeli” dedi.

Alt ölçekli planlar yapılmadan ihaleye çıkılmanın aykırı olduğunu savunan avukat Sevda Mesci, planın iptali için yargıya başvuracaklarını belirtti. Bölge sakinlerinden davacı Sami Adaletli, Tekirova Mahallesi sahilinin 3 bin 700 metre olduğunu ve bunun tamamının otel ve tatil köylerine tahsis edildiğine değindi. Kıyıların tamamen ellerinden alındığını kaydeden Adaletli, “Kıyılar elimizden alınmışken, yetmezmiş gibi vatandaşın kullanımında kalmış sadece 300 metrelik bu sahilde bölgenin gerçeklerinden bir haber, bir kısım sermayedar ve bürokratlar eliyle halkın elinden alınmaya çalışılıyor. Bizler ne yapalım? Nereye gidelim? Bu alanın içini kendine yurt edinmiş, onca hayvan nereye gitsin?” dedi. Adaletli, zararlara neden olacak uygulamanın iptalini, mevcut faydanın devamının korunması için ise karar verilmesini talep etti. Mahkeme kararının kısa bir süre sonra açıklanacağı bildirildi.