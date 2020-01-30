İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Klima ünitesinde çıkan yangın turistleri korkuttu

Antalya’da yerleşik turistlerin yaşadığı bir binanın klima ünitesinde çıkan yangında tüm klima motorları yandı, park halindeki bir araç da alevlerden etkilendi.

Antalya'da yerleşik turistlerin yaşadığı bir binanın klima ünitesinde çıkan yangında tüm klima motorları yandı, park halindeki bir araç da alevlerden etkilendi.


Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesinde sadece yerleşik turistlerin ikamet ettiği bir binada yangın meydana geldi. Binanın klima motorlarının bulunduğu dış ünitesinde meydana gelen yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Tüm klima motorlarının zarar gördüğü yangında, ünitenin altına park halinde bulunan bir araçta da maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada bulunan aileler dışarı çıkarken, iki itfaiye aracının müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.