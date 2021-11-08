İhlas Haber Ajansı

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Klimadan çıkan yangın evi küle döndürdü

Antalya’nın Serik ilçesinde bir apartmanın 3’üncü katında çıkan yangında ev küle döndü.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında ev küle döndü.


Yangın, Serik ilçesine bağlı Orta Mahallede meydana geldi. Yusuf Kurt'a ait evde meydana gelen yangında ev sahipleri durumu fark edince can havliyle kendilerini sokağa atarak, 112 itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın sonrası ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahipleri yangının ilk anda klimanın bulunduğu yerden çıktığını söyledi. Ekipler yangın sonrası inceleme başlattı

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