Klimayı çalıp sokakta taşırken yakalandı

Antalya'da çaldığı klima motorunu el arabasıyla taşıyan hırsızlık şüphelisi, vatandaşların dikkati sayesinde yakalandı. Klimayı çaldığı adresi cep telefonundan görüştüğü polis memuruna ayrıntılı şekilde tarif eden zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere de "Dayı çekme, senin hakkın var mı böyle çekmeye" diyerek tepki gösterdi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çaldığı klima motorunu el arabasına yükleyip Adnan Menderes Bulvarı ve Fahrettin Altay Caddesi'nde giden hırsızlık şüphelisini bir vatandaş şüphelenerek durdurdu. Şüphelinin gitmesine müsaade etmeyen vatandaş, ardından polisi arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede sonra olay yerine gelen Yunus timleri, isminin Ahmet B. olduğu öğrenilen şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, klima motorunu bir apartmanın bahçesinden aldığını savunurken, el arabasına yüklenmiş vaziyetteki klima motorunun üzerinde bir bıçağın olduğu görüldü.

“Dayı çekme”

Gazetecilerin kendilerini görüntülediğini fark eden Ahmet B., “Dayı çekme. Senin hakkın var mı böyle çekmeye” diyerek tepki gösterdi. Diğer ekipler ise klimanın alındığı yeri bulmak için çalışma başlattı. Ahmet B., polis memurunun uzattığı cep telefonundan hattaki diğer memura adresi tarif etti. “Simitçi fırınının oradaydı. Bahçede, hemen kapının önünde 2-3 gündür duruyordu. Ön giriş tarafındaydı” diyerek polise adres tarifi vermeyi sürdüren Ahmet B., apartmanın renginin sorulması üzerine ise, “Hatırlamıyorum ki abi. Bakmadım ki binanın rengine” diye cevap verdi. Ahmet B. polis merkezine götürülürken, klima ise sahibine teslim edildi.