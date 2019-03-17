KOAH'ın ölüm sıralaması yükselişte

Dr. Esra Ertan Yazar, KOAH'ın bugün ölüme yol açan hastalıklar sıralamasında dördüncü sıradayken, 2030 yılına doğru üçüncü sıraya yükselmesinin beklendiğini açıkladı.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) ile Akciğer Kanserleri Derneği'nin (AKAD) ortaklaşa düzenlediği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresine (UASK 2019) konuşmacı olarak katılan Dr. Esra Ertan Yazar, KOAH ve erken tanının önemi hakkından bilgiler verdi.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH) zararlı gaz ve partiküllere maruziyet sonucu hava yollarının daralması ve akciğerlerdeki havanın dışarıya çıkışında bir sıkıntının oluşması olarak tanımlanabileceğini dile getiren Prof.Dr. Yazar, sigara ve nargile dumanı ile KOAH'ın doğru orantılı olduğunu dile getirdi.

"Sigara ve nargile kullanımının etkisi"

Sigara dumanıyla birlikte bir sosyalleşme aracı gibi görülen nargile kullanımının yaygınlaşmasıyla KOAH'ın artmasına neden olduğunu kaydeden Prof.Dr. Yazar, “Yine kadınlarda sigara içme oranları arttı. Aslında anne bir rol model ve kadınlardaki artış direkt genç popülasyonda da sigara kullanımında artışa yol açıyor. KOAH'ı önlemek için yapılması gereken en önemli şey sigaraya hiç başlanmamasıdır. Başlamış olan hastalarda da sigarayı bırakmaları için gereken çabayı son derece üstün bir şekilde uygulamaya devam etmek gerekiyor” diye konuştu.

"Üçüncü sıraya doğru ilerliyor"

KOAH'la ilgili Türkiye'de farklı gruplarda çalışmalar yapıldığını aktaran Prof.Dr. Esra Ertan Yazar, ”Yaş grupları farklı alınmış risk faktörleri farklı alınmış ama genel olarak yüzde 10 ile 20 gibi bir prevelans sıklık bildiriliyor. Artış yönünde bir şey yok ama genel olarak dünyada KOAH'la ilgili verilere bakıldığında KOAH'a bağlı hem ölümün hem de sakatlanmanın arttığı gösterilmiş ve bugün için 2020 yılında 4. sıradayken 2030 yılı için KOAH ölüme yol açan hastalıklar arasında 3. sıraya yükselmesi ne yazık ki beklenmekte” dedi.

"Tozlu alanda çalışanlar"

Prof.Dr. Yazar, toza, dumana maruz kalan maden işçileri, çimento fabrikası çalışanları, yine demir ve alüminyum gibi alanlarda çalışanların sigara kullanmalarıyla birlikte KOAH riski altına girebileceklerini işaret ederek, “Bir de özellikle kırsal bölgelerde biomas maruziyeti diyoruz tandır kullanılması hem ısınma hem pişirme amaçlı olarak bu şekilde yakıtların kullanılması da özellikle sigara içmeyen kadınlarda da KOAH hastalığının gelişmesine yol açabiliyor. Bu durum hastalarda da tanının atlanmasına gözden kaçırılmasına yol açabiliyor” ifadelerine yer verdi.

3 belirti

Her hastalıkta olduğu gibi KOAH'ta erken tanının önemli olduğuna vurgu yapan Prof.Dr. Yazar, “KOAH'ta en sık karşılaşılan 3 yakınma öksürük, balgam ve nefes darlığıdır. Ama hastalar ne yazık ki bu şikayetlerini sigara kullanmalarına bağlıyorlar. 'Ben sigara kullanıyorum normal benim öksürmem balgamımın olması da normal evet biraz nefes darlığı da yaşayabilirim' diyerek doktor randevularını geciktiriyorlar. Ne zaman günlük yaşamlarını etkilemeye başlıyor, iş hayatlarını engellemeye başlıyor o zaman doktora geliyorlar. Geldiklerinde de hastalık ne yazık ki ilerlemiş oluyor. Bu nedenle sigara içsin ya da içmesin giderek artan öksürük, balgam, nefes darlığı gibi şikayetlerde mutlaka bir göğüs hastalıkları doktoruna başvurmaları gerekiyor” dedi.

"Sigara en önemli etken"

Prof.Dr. Yazar, KOAH'ın tanısının çok kolay konulabildiğini belirterek, tedavide geç kalınılmaması gerektiğini bildirdi.

KOAH tedavisine de değinen Prof.Dr. Esra Ertan Yazar, “Tedavide daha çok ilaçlar kullanıyoruz. Halk arasında ‘fısfıs' diye söylenen akciğerlere ve hava yollarına ulaştırılan ilaçları kullanıyoruz. Bu ilaçlarla hastaların solunum sıkıntılarını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Burada hastalığın seyrini değiştiren en önemli şey sigaranın bırakılmasıdır. Yani ilaçlardan diğer tedavi yöntemlerinin hepsinden daha önemlisi bilimsel olarak kanıtlanan bu hastaların sigarayı bırakması, hastalığın seyrini değiştiriyor” ifadelerine yer verdi.