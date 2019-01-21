KOBİ'lere yurt dışı iş gezisi desteği

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, “KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Yurt Dışı İş Gezisi Destekleri” kapsamında KOBİ'lere konaklama, ulaşım, tercüme, rehberlik, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organizasyon giderleri gibi kalemlerde, gidilecek ülkeye göre 3 bin lira ile 5 bin lira arasında katkı sağlanacağını bildirdi. Davut Çetin, şartları sağlayan ve destekten faydalanmak isteyen KOBİ'lerin taleplerini Oda ve Borsalara iletmeleri gerektiğini belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin, KOBİ'lerin uluslararası pazarlara açılmalarını teşvik etmek, bu çerçevede yurt dışı iş gezilerini yaygınlaştırarak rekabet güçlerini artırmaya yönelik adımlarını desteklemek adına KOSGEB'le yeni bir destek modeli konusunda işbirliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Davut Çetin “KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Yurt Dışı İş Gezisi Destekleri” çerçevesinde KOBİ'ler; Oda ve Borsaları kanalıyla yurt dışına gerçekleştirecekleri iş gezilerinde destek almaya hak kazanabilecekler. Bunun için öncelikle KOSGEB veri tabanına kayıtlı 10 işletmenin bir araya gelmesi gerekiyor. " dedi.

3 bin lira ile 5 bin lira arasında destek

Bu kapsamda işletmelere KOBİ'lere konaklama, ulaşım, tercüme, rehberlik, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organizasyon giderleri gibi kalemlerde, gidilecek ülkeye göre 3 bin lira ile 5 bin lira arasında katkı sağlanacağını kaydeden çetin şöyle devam etti " Destek miktarı Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avusturalya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri için 5 bin lira, Çin Halk Cumhuriyeti dâhil diğer ülkeler için 3 bin lira olarak belirlendi. Bu kapsamda meslek kuruluşları ile toplantı ya da inceleme gezilerinin de programda yer alması gerekiyor."

KOBİ'lerin uluslararası trendleri yakından izlemeleri, edindikleri bilgileri kendi sektörlerine yansıtmaları ve yurtdışı networklerini geliştirmeleri adına son derece cazip bir imkân sunulduğunu söyleyen Çetin ,ilgilenen üyelerin TOBB'un internet sayfasında yer alan http://kobi.tobb.org.tr linkinden detaylı bilgi edinebileceğini sözlerine ekledi.