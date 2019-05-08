Köfteci günlük cirosunu Alanyaspor'a bağışladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde köftecilik yapan bir kişi, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda dışındaki standında yaptığı satışlardan elde ettiği ciroyu Aytemiz Alanyaspor'a bağışladı.

Alanya'da Köftecilik yapan Mustafa Topaloğlu, Süper Lig'in 31'inci haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaştığı 6 Mayıs Pazartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda dışındaki standında yaptığı satışlardan elde ettiği ciroyu Alanyaspor bağışladı.

“Küçük de olsa bir katkıda bulunmak istedim”

Alanyaspor'u ziyaret ederek maç günü elde ettiği hasılatı teslim eden Topaloğlu, "Alanyaspor ve Alanya'da yaşayan herkesin bir aile olduğunu düşünüyorum. Futbolcumuz Josef Sural'ı kaybettiğimiz, duygusal hafta geçirdik. Bu anlamda kulübümüze küçük de olsa bir katkıda bulunmak istedim" dedi. Alanyaspor yönetimi se Topaloğlu'na bu anlamlı jestinden dolayı teşekkür etti.